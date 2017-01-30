KIRIKKALE (AA) – CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin, “Bu referandum çalışması bir parti çalışması değil. Ülkesine yönelik vicdanı, endişesi olan tüm insanların duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. Bu, ülkeye sahip çıkma meselesi.” dedi.

Partisinin il başkanlığında partililerle bir araya gelen Köse, burada yaptığı açıklamada, referandum çalışmaları kapsamında yollarının ilk Kırıkkale’ye düştüğünü belirtti.

Köse, Kırıkkale’nin bir Cumhuriyet şehri olduğunu, bu nedenle yola bu kentten başlatmayı uygun bulduklarına değinerek, şöyle devam etti:

“Bu ülkede hukukun, demokrasinin bittiğini hepiniz görüyorsunuz. Bu anlamda bize çok iş düşüyor. Bu referandum çalışması bir parti çalışması değil. Ülkesine yönelik vicdanı, endişesi olan tüm insanların duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. Bu, ülkeye sahip çıkma meselesi. Ülkenin birliğine, dirliğine ve rejimine, Cumhuriyete sahip çıkma meselesi. Onun için biz haklıyız. Bu ülke kolay kazanılmadı. Bizler bu ülkeye sahip çıkmak zorundayız. ‘Hayır’ı en güçlü sesimizle ve gülüşlerimizle çoğaltmak, baskılarına karşı, ‘yeter, biz de varız, buradayız’ demek için anayasa değişikliğine ‘hayır’ diyoruz. Bu davada biz haklıyız ve biz kazanacağız.”

Anayasa değişikliği maddelerinin TBMM’den geçmesinin bazılarında umutsuzluğu, karamsarlığı artırdığını savunan Köse, “Anayasa değişikliğinde ortaya konulan bu yaklaşımla bu ülke asla yönetilemez. Bu ülke Cumhuriyetle yönetildi. Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Japonya gibi ülkelerdeki başkanlık sistemi, bize dayatılmak istenen başkanlık sistemi gibi değil.” diye konuştu.