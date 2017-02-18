Anayasa değişikliği referandumuna doğru

ANKARA (AA) – AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Osman Karaaslan, Gölbaşı-Kızılay dolmuş hattında şoför koltuğuna oturarak 16 Nisan’da yapılacak olan anayasa değişikliği referandumuna yönelik yolcularla sohbet etti.

Gölbaşı TOKİ Konutları’ndan hareket eden dolmuşta şoför koltuğuna geçen Karaaslan, yaklaşan referandum öncesi vatandaşların düşüncelerini dinledi.

Karaaslan, Türkiye’de istikrarın gerekliliğine vurgu yaptı.

Vatandaşlardan gelen “Neden evet demeliyiz?” sorusunu cevaplayan Karaaslan, “Artık ülkede iki başlılık olmasın, koalisyonlar dönemi olmasın, Cumhurbaşkanı ve ekibi tarafından ülke yönetilsin. Tek başına iktidar her zaman daha istikrarlıdır. Bunun için vatandaşlarımızdan ‘evet’ oyu vermelerini bekliyoruz. Bazı kesimler bu değişikliği rejim değişikliği olarak lanse etmektedir. Bu bir sistem değişikliğidir.” dedi.

Karaaslan ayrıca sandıkta “evet” ve “hayır” oyu kullanacak olan tüm seçmenlerin kararına saygı duyacaklarını söyledi.

Partisinin ülkede yaşanabilecek kutuplaşmaya karşı olduğunu belirten Karaaslan “Bizim için 17 Nisan’da çıkacak olan sonuç ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti tektir, birliktedir, beraberdir. Biz bu şekilde düşünüyoruz.” diye konuştu.