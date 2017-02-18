Anayasa değişikliği referandumuna doğru

ANKARA (AA) – AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı şubat ayı ilçe danışma toplantısı yapıldı.

Çayırhan Belediye Düğün salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıcı, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertunç Güngör, Çayırhan Muhtarı Bilal Şerbetçi ile mahalle sakinleri katıldı.

Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, yaptığı konuşmada, gerek Ankara Büyükşehir Belediyesini destekleriyle, gerek Nallıhan Belediyesi olarak, birçok hizmet verdiklerini ve vermeye de devam ettiklerini söyledi.

AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Güngör de tüm teşkilat olarak, referanduma odaklandıklarını ve referandumdan “evet” çıkılması yönünde ilçe başkanlığı olarak tüm mahalle teşkilatlarıyla koordineli olarak çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Güngör ve Belediye Başkanı Öntaş partililerden gelen soruları cevapladı.