Anayasa değişikliği teklifi Meclis'e sunuldu

TBMM (AA) – AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan anayasa değişikliği teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Mehmet Muş ile Genel Sekreter Abdulhamit Gül, teklifi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a sundu.

Elitaş, teklifi Kahraman’a sunarken yaptığı konuşmada, “Sayın Başbakanımız dahil olmak üzere 316 milletvekilimizin imzasıyla Meclis Başkanlığımıza teslim ediyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Kahraman da teklifi alırken, “Hayırlı uğurlu olsun. Sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. 316 imza var. Muhteviyatına ilişkin açıklamayı sanıyorum basına yapacaksınız. Çalışmaya katılan bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin, devletimiz için bir yeni başlangıç daha oluyor, yeni bir dönem oluyor. Bugüne kadar 18 değişiklik olmuştu. Bu 19. ve köklü bir değişiklik… Öyle olmasını diliyorum. Tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Kahraman ile AK Parti’lilerin görüşmesi daha sonra basına kapalı sürdü.