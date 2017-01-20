Anayasa değişiklik teklifi

KAYSERİ (AA) – Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, anayasa değişiklik teklifine ilişkin, “Anayasa değişiklik teklifinin asıl hedefi, başkanlık sistemi veya Türk tipi başkanlık sistemi kurmak değil, Türkiye’de bir kuvvetler birliği sistemi kurmaktır.” dedi.

Dursun, baronun konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında, anayasayı, hukuk devletini ve TBMM’yi askıya almayı ve bir iç savaş çıkarmayı hedeflediği aşikar olan 15 Temmuz darbe girişimi karşısında, her zaman hukukun üstünlüğünü savunan Türkiye Barolar Birliği ve baroların, darbeye ve darbecilere karşı olma iradesini net bir kararlılıkla ortaya koyduklarını söyledi.

Kanun hükmünde kararnamelerle hukuk devletinin temel niteliklerine ilişkin bazı mekanizmaların askıya alındığını savunan Dursun, KHK’lerle getirilen tüm sınırlamaların kaldırılması gerektiğini ileri sürdü.

Dursun, anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur oymasına ilişkin de şunları kaydetti:

“Anayasa değişiklik teklifinin asıl hedefi, başkanlık sistemi veya Türk tipi başkanlık sistemi kurmak değil, Türkiye’de bir kuvvetler birliği sistemi kurmaktır. Yasama ve yürütme organlarının birbirinin görevlerine son verebildiği bir sistemin başkanlık sistemi olduğu iddiası doğru ve hukuki değildir. Başkanlık sistemi, sert bir kuvvetler ayrılığı sistemidir. Bu sistemde yasama ve yürütme organları birbirinden kesin çizgilerle ayrıdır. Bunlar birbirlerinin görevlerine son veremezler. Teklif metninin, demokratik parlamenter sistemle hiçbir ilgisinin olmadığı da açıktır.”