NEVŞEHİR (AA) – Türkiye Barolar Birliği ve Özyeğin Üniversitesi işbirliğinde “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sertifika Programı” düzenlendi.

Avanos ilçesindeki bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen programa çeşitli üniversitelerin hukuk fakültelerinde eğitim gören öğrenciler ile avukatlar katıldı.

Programda konuşan Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının usul ve gerekliliğinin önemine değinerek, bireylerin başvuru hakkını kullanabilmesi için yeterli eğitimin alınmasının gerekli olduğunu kaydetti.

Kanadoğlu, şunları söyledi:

“Bu programa katılanlar, ülkemiz hukuk sisteminde büyük önem kazanan bireysel başvuru hakkına ilişkin, uzman kişilerden eğitim alma ve bu sayede bireysel başvuru hakkının kullanılabilmesi için belli bir yetkinliğe sahip olma şansını elde ediyorlar. Sertifika programını Türkiye’nin pek çok noktasında da devam ettireceğiz.”

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk de eğitimin büyük şehirler yerine Anadolu’daki illerde sürdürmenin farkındalık oluşturmak açısından daha sağlıklı neticelere neden olabileceğini inandığını ifade etti.

Gençtürk, üniversite olarak büyük değer verdikleri Anadolu’ya katkıda bulunacak her türlü girişime destek vermeye, eğitimi Türkiye’nin her köşesine ulaştırmaya özen gösterdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

”Sertifika programını Nevşehir’de gerçekleştirmemizin iki önemli nedeni var. Bu tür eğitimlerin İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerle sınırlı kalması yerine, Anadolu’da gerçekleştirmenin ve farkındalık yaratmanın toplumsal açıdan önemine inanıyoruz. Hukuk alanında önemli bir işlevi yerine getirdiğine inandığımız bu sertifika programlarına daha da yaygınlaştırarak devam etmeyi hedefliyoruz.”

Katılımcılara, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru genel ilkeleri ve usulü, yaşam hakkı ve işkence yasağı, adil yargılanma hakkı ile mülkiyet hakkı konularında sinevizyon sunumu eşliğinde bilgi aktarıldı.