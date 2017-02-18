Anayasa referandumuna doğru

KIRIKKALE (AA) – AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir, Türkiye’nin çok zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, bu süreçten daha da güçlenerek çıkacaklarını söyledi.

Demir, AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can ve Abdullah Öztürk ile birlikte partisinin İl teşkilatında düzenledikleri basın toplantısında, ülkenin önünü açacak, aydınlatacak çok güzel günlerin yakın olduğunu ifade etti.

Demir, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti kadrolarının bir araya gelerek anayasa değişiklik teklifi paketini halkın önüne getirdiklerini ve artık kararı milletin vereceğini kaydetti.

Milletvekili Öztürk de koalisyonlu dönemlerin Türkiye’yi her zaman zora soktuğunu belirterek, şunları söyledi:

”Önümüzdeki 2 ay içerisinde inşallah hayırlısını umut ederek, bir anayasa değişikliğine gidiyoruz. Tabi ki bir kavram kargaşası var. Herkes kendine göre yorumlar yapıyor, ama aşikar olan bir şey var. Bizler buradaki arkadaşlarla birlikte 26. dönem milletvekiliyiz ama 65. dönem hükümetimiz var. Bu büyük bir çelişki oluşturmaktadır. Bir hesap yapacak olursak neredeyse bir buçuk yılda bir hükümet düşmüş oluyor. Buda çoğunluğu koalisyonlu dönemler olması yüzünden Türkiye’nin kalkınmasının önünde bir engel teşkil etmiştir.

Türkiye’nin son yüzyılına baktığımız zaman, bu vesayet anlayışının vatandaşın seçtiği hükümetleri yok sayma durumu ile, Türkiye her on yılda bir darbe ve ihtilalle karşı karşıya kaldı. Bunların hiç bir savunulur yanı olamaz, işte bu anayasa değişikliği paketi bu vesayet sisteminin ortadan kalkması için gerekli.”

Milletveki Can konuşmasında, Kırıkkale’nin sorunları ile yakından ilgilendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Yoğun girişimlerimiz neticesinde Kırıkkaleyi önemli imtiyazlar içeren tarımsal endüstri anlamında, sulu tarım yapma noktasında önemli bir proje olan Konya Ovası Sulama Projesi (KOP) kapsamına aldırdık. Yine Kırıkkale merkezde eski SSK Hastanesinin olduğu yerde içerisinde Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, Ağız Diş Sağlığı Merkezi ve polikliniklerinde olduğu yaklaşık 20 milyonluk bir yatırım olacak olan sağlık kompleksinin 2017’de ihalesi gerçekleşecek. Köy yolları ile ilgili önemli bir kaynak sağlayarak havaların ısınması ile sıcak asfalt atmak sureti ile daha uygun hale gelmesini sağlayacağız. Kırıkkale girişinde yapımı devam eden kavşak ile ilgili çalışmaları hızlandırdık. Bu yatırımla birlikte Kırıkkale merkezde 7 adet kavşak yapımı çalışmalarını da yapıyoruz.”

Açıklamaların ardından vekiller vatandaşla sohbet etti.