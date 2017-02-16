Anayasa referandumuna doğru

ESKİŞEHİR (AA) – Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz, dünyada ve yakın coğrafyalarda siyasi, askeri ve ekonomik gelişmelerin kaygı verici duruma geldiğini belirtti.

Engiz, yaptığı açıklamada, ülkeye yönelik bölgesel ve küresel bütün tehditlerin bertaraf edilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye’nin, iktisadi, siyasi ve kültürel her türlü boyunduruktan kurtulması ve bölgede lider, dünyada söz sahibi, tam bağımsız bir Türkiye için devlet mekanizmasının işlerliğinin mevcut şartlara göre yeniden tanzim edilmesinin önem arz ettiğini belirten Engiz, şunları söyledi:

“Bu anayasa değişikliği toplumda herkesi ilgilendirdiği gibi iş dünyasını da yakından ilgilendirmektedir. Ekonomik istikrarın, yatırımların ve ekonomik canlılığın devam etmesi, terörün sona erdirilmesi, içinde bulunduğumuz coğrafyada barış ve huzurun tesis edilmesi, iş adamları için hayati derecede önem taşımaktadır. ‘Dünya 5 ten büyüktür’ sloganıyla adeta bütün mazlum milletlere öz güven aşılayan, bölgesinde ve yakın coğrafyasında söz sahibi olan ülkemiz, dünyada en büyük 20, Avrupa’da ise ilk 8 ekonomiden biri haline gelmiştir. Bu büyümeyi hazmedemeyenlerin geçen yıl planlamaya çalıştıkları darbe kalkışması milletin güçlü iradesi karşısında yerle bir olunca bu sefer döviz kuru ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları eliyle ekonomik olarak ülkemizi yıpratma girişiminde bulunmuşlardır, bulunmaya devam etmektedirler. Gereken cevap yine millet iradesiyle bizlerin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün kesimler tarafından birlik ve beraberlik içerisinde anında verilmiş, ekonomi ve kalkınma seferberliğinin hız kesmeden devamı tesis edilmiştir.”

İçeride ve dışarıda bütün olumsuz şartlara rağmen Türkiye’nin güçlü duruşunu sürdürdüğünü belirten Engiz, şöyle devam etti:

“Ülkemiz artık yeni anayasa ve yönetim sistemi ile gelişme ve büyümesini arttırarak devam etme kararlılığındadır. Türkiye üzerinde oynanan oyunların bozulması için, koalisyonlara mahkum olmamak için, hantal devlet yapısından kurtulmak için, ülkeyi yönetmenin iki dönemle sınırlandırılarak tek adamlığa son verileceği için, ‘Evet’ diyoruz.”