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Aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep şehir halkı merkezinde öğle saatlerinde gök gürültüsü ile birlikte bir anda etkin olan ve takriben 1 buçuk saat süren sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:36

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Gaziantep şehir halkı merkezinde öğle saatlerinde gök gürültüsü ile birlikte bir anda etkin olan ve takriben 1 buçuk saat süren sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Mevsim normallerinin dıştan gelişen ve bir anda başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için ağaçların altlarına sığınarak başlarını ise çanta ve poşetleriyle korumaya çalıştı.

Fazla yağış nedeniyle yer yer oluşan su birikintileri sebebiyle trafikte ilerlemekte zorluk çeken sürücüler, şehir merkezinde uzun vasıta kuyrukları oluşturdu.

öte taraftan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere tarafından öğle saatlerinde başlayarak yaklaşık 1 buçuk saat baştan başa aralıksız yağışın akşam saatlerine kadar belirtilen aralıklarla etkili olacağı öğrenildi. 

Orhan Erkılıç
 

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