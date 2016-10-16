“Animasyon, otel eğlencesi sanılıyor”

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunus Emre Yerleşkesi’ndeki Teknopark’ta “TRT Çocuk” kanalı için birçok çizgi film yapan Resimli Filim Animasyon Stüdyosunun kurucusu Mustafa Gül, Türkiye’de “animasyon” denilince akla “otel eğlencesi” geldiğini belirterek, “Çizgi film denilince burun kıvrılıyor. Kimse animasyon sektörünün ne kadar fazla karşılığının ve değerinin olduğunun farkında değil.” dedi.

Gül, AA muhabirine, Türkiye’de daha emekleme aşamasında bulunan animasyon film sektörünün canlanması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çizgi film kanallarında yüzde 20 yerli yayın yapılması konusundaki kanuna sadece TRT Çocuk kanalının uyduğunu savunan Gül, “Biz de TRT Çocuk kanalına çizgi film üretiyoruz. Diğer özel sektörün yerli yapımlarla ilgisi yok.” diye konuştu.

Çizgi film üreten Avrupa ülkeleri, Hindistan ve Çin’den daha düşük bütçelerle çalıştıklarını anlatan Gül, şöyle devam etti:

“Kung Fu Panda adındaki animasyon filminin bütçesi 140 milyon dolar civarında, kazancı yaklaşık 500 milyon doları buluyor. Bir çizgi filmin yan ürünleri ve oyunları yapılabiliyor. Ancak biz bir çizgi film için 1 milyon doları bulamıyoruz. Devlet desteğiyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Lisans alıp, yan ürünlerden kazanç sağlamak gerekiyor. Türk animasyoncular sadece ülkesine üretim yapıyor. Yurt dışındakiler ülkesine değil, ihraca yönelik ürünler ortaya koyuyor. Türkiye’nin çok uluslu projelerin parçası olması gerekiyor. Animasyon deyince insanların aklına otel eğlencesi geliyor, çizgi film denilince burun kıvrılıyor. Kimse animasyon sektörünün ne kadar fazla karşılığının ve değerinin olduğunun farkında değil.”

– “Sanat ve teknolojinin birleştiği özel bir alan”

Gül, animasyon konusunda eğitim ve istihdam sorunlarıyla karşılaştıklarını vurguladı.

Türkiye’de sadece iki devlet üniversitesinde animasyon bölümü bulunduğunu belirten Gül, “Vakıf üniversiteleri dışında Anadolu ve Dumlupınar üniversitelerinde bu bölümler bulunuyor. Animasyon sanat ve teknolojinin birleştiği özel bir alan. Bu yüzden bir animasyoncunun yetişmesi de kolay değil. Yaratıcı fikirlere sahip olmalıyız. Yaratıcı fikirler için de sektöre değer verilmesi çok önemli.” ifadelerini kullandı.