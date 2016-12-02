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Ankara 1 Nolu Kültür Varlıkları Bölge Koruma Toplantısı

02 Aralık 2016 Cuma, 16:15
Ankara 1 Nolu Kültür Varlıkları Bölge Koruma Toplantısı

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ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde Ankara 1 Nolu Kültür Varlıkları Bölge Toplantısı düzenlendi.

Beypazarı Belediyesi ek binasında gerçekleştirilen Doç Dr. Basri Fatih Doğan’ın başkanlık ettiği kurul toplantısında, kültür varlıklarının korunmasına yönelik çok sayıda yapının durumu görüşüldü.

Ankara 1 Nolu Kültür Varlıkları Bölge Kurulu Başkanı Basri Fatih Doğan, ilçede Ankara Valiliğinin destekleriyle restore ve yapım işinin yürütüldüğü konakta incelemelerde bulundu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, üyelerin ilçeye geldiklerinde, Beypazarı’nda bulunan kültür varlığı eserleri yerinde gördüklerini ve bu konuda da kendilerine bilgiler verdiklerini söyledi.

BEYPAZARI

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