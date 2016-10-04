Ankara Barosu başkan adayı Kuş:

ANKARA (AA) – Ankara Barosu başkan adayı Fazıl Çağrı Kuş, başkanlık seçimlerine “Milliyetçi avukatlar grubu” olarak katılacaklarını ve etkin bir rol oynamak istediklerini söyledi.

Kuş, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe süreciyle Türkiye’de adalet mekanizmasının doğru ve sağlıklı işlemediğini, adaletin emin ellerde olmadığını ileri sürdü.

Hukuk sisteminin bir zümrenin elinde olduğunu iddia eden Kuş, şunları kaydetti:

“Her ne kadar yıllardan beri liyakatin esas alınması gerektiği söylense de herhangi bir grup, zümre ya da cemaatin eline değil, hakkıyla hizmet verecek olan, adaleti gerçekleştirecek olan kişilerin göreve gelmesi gerektiğini ısrarlı bir şekilde savunduk. Nitekim adaletin gerçekleşmesindeki en önemli erklerden biri olan barolarda ise liyakat esas alınmadan sadece belli bir grubun eli altında bulunan, meslektaşa hizmet değil, sadece görüş üzerinden, düşünce üzerinden siyaset yapılmaya devam edilmektedir. Milliyetçi avukatlar grubu meslektaşından aldığı güçle hareket etmektedir. Bu nedenle meslektaşımızdan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğimize ve seçimlerde etkin rol oynayarak kazanacağımıza inanıyoruz.”