Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a ziyaret

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Kayaoğlu, yazılı açıklamasında, ziyarette Kırşehir hakkında bilgi alan Yavaş, kenti yakından takip ettiğini, sorunlarını ve eksiklerini de bildiğini belirtti.

Gelişime ve ilerlemeye müsait olan Kırşehir'in daha iyi yerlere gelmesi için tam destek vereceğini vurgulayan Yavaş, "Yaptığımız görüşmede Kırşehir ile ilgili bir çok konuyu ve gelişmeyi yakından öğrenmiş olduk. Kırşehir için üzerimize düşen desteği tam anlamıyla vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Kayaoğlu da "Ankara'daki Kırşehirlilerle toplantılarında biz de hep yanındaydık. Bugün de Kırşehir ile ilgili istişarelerimiz oldu. Kırşehir için yapılacak önemli bir çok projede tam destek vereceğine söz verdi. Bu durum bizi gerçekten mutlu etmiştir. Kırşehir'in gelişimi ve ilerlemesi için çalışmalarımızda yanımızda olması, projelerin daha başarılı olmasına katkı verecektir." sözlerini kullandı.