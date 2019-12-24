Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yem bitkisi tohumu dağıtımı
ANKARA (AA) – Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere yönelik yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu dağıtacağını bildirdi.
AA muhabirine açıklama yapan Ateş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hibeli yem bitkisi tohumu ve sebze fidesi dağıtımı yapacağını söyledi.
Bu konudaki müracaatların 31 Aralık'a kadar İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne yapılması gerektiğini belirten Ateş, "Tüm çiftçilerimize duyuruyoruz. Çiftçilerimiz, yem bitkisi tohumunda en fazla 20 dekara başvuruda bulunabiliyor. Çiftçinin büyükbaş/küçükbaş hayvan sayıları da yazılacak. Sebze fidesinde en fazla 5 dekara başvurulabilir.” dedi.
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