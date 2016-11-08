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Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu açılış töreni

– Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Şereflikoçhisar ilçesine yaptırılan parkın açılışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferansla bağlandı

08 Kasım 2016 Salı, 20:40
Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu açılış töreni

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ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Şereflikoçhisar ilçesine yaptırılan parkın açılışına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferansla bağlandı.

Emek Mahallesi’nde yaptırılan “15 Temmuz Demokrasi Parkı”, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in telekonferansla bağlanmasının ardından açıldı.

Açılış törenine AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın, Kaymakam Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Ferda Polat ve AK Parti İlçe Başkanı Sait Başaran katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla bağlandığı açılışta vatandaşları selamladı.

açılış park Şereflikoçhisar

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