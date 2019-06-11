Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası yeni binasına taşındı

ANKARA (AA) – Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Çimen, "Çiçekler, marketler, oto yıkamacılar, züccaciyeler gibi yerlerde satılıyor. Bu çiçekçi esnafını sıkıntıya sokuyor. Belediyeleri uyarıyoruz. Sektöründe yetkili olmayan kendi dışında işler yapmamalı." dedi.

Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası'nın Balgat'taki yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan oda başkanı Çimen, Sağlık Bakanlığının izni olmasına rağmen hastane yönetimlerinin odalarda çiçek bulundurulmasına müsaade etmediğini belirterek yetkililerden bu durumun çözüme kavuşturulmasını istedi.

Çiçek alımlarının odaya kayıtlı esnaftan yapılması gerektiğini savunan Çimen, "Çiçekçi esnafı mağdur ediliyor. Çiçekler çiçekçilerin dışında her yerde satılır oldu. Çiçekler, marketler, oto yıkamacılar, züccaciyeler gibi yerlerde satılıyor. Bu çiçekçi esnafını sıkıntıya sokuyor. Belediyeleri uyarıyoruz. Sektöründe yetkili olmayan kendi dışında işler yapmamalı." diye konuştu.