Ankara Garı önündeki terör saldırısı

SİVAS (AA) – CHP Sivas Merkez İlçe Gençlik Kolları üyesi bir grup, Ankara Garı önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

CHP Gençlik Merkezinde düzenlenen anma programında konuşan CHP Sivas Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cem Eren Tüzün, 1 yıl önce Ankara’da eşi benzeri görülmemiş kanlı bir terör saldırısı yaşandığını söyledi.

O gün her kesimden milyonlarca insanın sadece barışı savunmak ve daha güçlü haykırabilmek için meydanlarda olduğunu belirten Tüzün, “Orada bulunanlar emek, barış ve demokrasi diyorlardı. Silahların sustuğu, anaların ağlamadığı, herkesin huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşadığı bir vatanın özlemini dile getirmek için oradaydılar.” diye konuştu.

Yaşanan saldırıda, 107 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 500’ün üzerinde vatandaşın ise yaralandığını hatırlatan Tüzün, patlama sırasında CHP Malatya Gençlik Kollarından 11 partililerinin de bu saldırı da yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Katliamı yapanları kınadıklarını dile getiren Tüzün, “CHP Sivas Gençlik Örgütü olarak, Ankara katliamının birinci yılında acıları hala yüreğimizi dağlayan insanlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz.” dedi.