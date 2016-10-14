Ankara Halk Ekmek işçilerinin toplu sözleşme sevinci

ANKARA (AA) – Ankara Halk Ekmek Fabrikası ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Gıda-İş Sendikası arasında, 320 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar, imza töreninde yaptığı konuşmada, işine saygı duyan, işini sahiplenen çalışanlarına, verdikleri emek dolayısıyla teşekkür etti.

Fabrikanın kaliteli çalışmaları, çıkarttığı ürünler ile hem takdir topladığını hem de ödüller aldığını belirten İlkbahar, bütün bunları yaparken kimseye borçlu kalmadıklarını, fabrikanın maddi durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Halk Ekmek Fabrikası’ndaki görevini 23 yıldır yürüttüğünü anımsatan İlkbahar, “Her sene daha da büyüyerek bu hale geldik. Göreve geldiğimde günde 180 bin ekmek çıkarırken bugün bu rakam 800-900 bini buldu. Ekmek 200 gram olduğu zaman 1,5 milyona kadar çıkmıştık.” dedi.

İlkbahar, kendisinin ve fabrikanın herkes tarafından tanındığını ve bilindiğini dile getirerek, “Bu tanınmanın arkasında sizin başarılarınız var. Çalıştık ama birlikte çalıştık, başardık. Onun için 23 yılın kahramanlığı da başarısı da sadece benim değil hepimizindir. Emeği geçen herkese, mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu başarılarından dolayı gurur duyuyorum.” diye konuştu.

Konuşmasında çalışanlara bir de müjde de veren İlkbahar, imza töreni öncesi görüştüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimini önlemek için mücadele eden, ardından demokrasi nöbetlerinde sabahlayan Halk Ekmek çalışanlarına teşekkür ettiğini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız, ‘Bu kahramanlara benden birer aylık ikramiye’ dedi.” şeklinde konuştu.

İlkbahar, Halk Ekmek Fabrikası ve çalışanlarının bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da başarıları ile adından söz ettirmesi gerektiğini vurguladı.

Daha sonra Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin ile İlkbahar, 320 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesini işçilerin alkışları ile imzaladı.