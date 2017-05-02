Ankara Kalesi onların ekmek kapısı

Başkent Ankara’nın kalbinde, turistlerin sık sık gidilen yer yeri olan tarihi Ankara Kalesi, kendilerine ‘Grup SALİ’ ismini veren dört müzisyenin açık hava konser alanı haline dönüşmüş durumda. Kar demeden kış demeden şarkı söyleyip, keman ve darbuka çalan grup üyeleri, takriben beş yıldır geçimlerini bu tarihi mekanda yerli ve yabancı turistlere şarkı söyleyerek sağlıyor.

Repertuvarı bir hayli geniş olan grup, Türk Sanat Müziği’nden alaturka şarkılara, pop müzikten arabesk ve fantezi müziklere kadar her tarzda müzik icra ediyor. Kaleye ziyarete gelen turistler ise kendilerini kalenin hemen girişinde tedarik eden bu gruba epeyce yoğun alaka gösteriyor.

“Böyle geçinip gidiyoruz”

Takriben 30 yıldır müzikle uğraştığını ve geçimini kanun çalarak, şarkı söyleyerek sağladığını ifade eden grup üyelerinden Kemal Acar, Ankara Kalesi’nde turistlere ayrıca herzamanki Türk müzik kültürünü tanıttıklarını hem de ellerinden geldiği kadar sanat yapmaya çalıştıklarını söyledi. “Beş yıldır ekmeğimizi böyle kazanıyoruz, geçinip gidiyoruz” diyen Acar, “Repertuvarımız çok geniş, saymakla bitmez. Çoğunlukla klasik müzikler, Türk Sanat Müziği okuyoruz. Alaturka da yapıyoruz. Ara Sıra gelip burada istekte bulunuyorlar; biz de elimizden geldiği dek icra etmeye çalışıyor, bildiklerimizi çalıyoruz” diye konuştu.

“Bu kale olduğu için evimize bir tutam ekmek götürebiliyoruz”

Gruptaki müzisyenlerin ismini tahsis etmek istemeyen darbukacısı ise Ankara Kalesi baştan sona evlerine ekmek götürebildiklerini belirterek, “Bu kale olduğu için evimize bir tutam ekmek götürebiliyoruz. Turistler bizi burada görür görmez dinliyorlar, destek oluyorlar. Burada hem yabancılara kalemizi tanıtıyoruz ayrıca de müziğimizi icra ederek para kazanıyoruz” biçiminde konuştu.

Selçuk Böke – Burak Altun