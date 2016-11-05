Ankara Kalesi’nde temizlik

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkent’in turistik bölgelerinden Ankara Kalesi’nde çevre temizliği yaptı, duvar ve merdivenleri basınçlı su ile yıkadı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, şehrin çeşitli noktalarındaki rutin temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Kalesi’nin ziyaretçilere açık olan kısmında genel bir çevre temizliği yapan ekipler, gözetleme kulelerini çevreye zarar vermeyen deterjanlı basınçlı su kullanarak yıkadı.

Kale ve çevredeki atıkları da toplayan Kent Estetiği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları sürdürülen Ankara Kalesi’ne temiz bir görünüm kazandırdı.

Temizlik çalışmaları kapsamında sur yüzeyindeki yazılar da silinecek.