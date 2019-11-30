Ankara Kalesi'nden düşen kişi yaralandı
ANKARA (AA) – Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düşen kişi yaralandı.
Ankara Kalesi'ndeki surlardan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, 112 Acil Servis, UMKE ve itfaiye ekipleri, surların aşağısındaki kayalıklar üzerinde bulunan Berfin K'yı kurtmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan Berfin K, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Berfin K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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