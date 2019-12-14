Ankara merkezli oto hırsızlığı operasyonunda 7 gözaltı
ANKARA (AA) – Ankara merkezli 6 ilde oto hırsızlığına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri, bir hırsızlık şebekesi üyelerinin çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını değiştirerek sattıklarını belirledi.
Ekipler, yaklaşık 2 ay süren takibin ardından şasi numarası değiştirilen araçların çeşitli illerde bulunduğunu tespit ederek harekete geçti.
Ankara, Antalya, İstanbul, Sakarya, Kırşehir ve Mardin'de yapılan eş zamanlı operasyonla, çalıntı olduğu ve şasi numaralarında değişiklik yapıldığı belirlenen 16 otomobile el kondu, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon düzenlenen bazı iş yerlerinde çok sayıda otomobil parçası ve lüks araçlara ait motor aksamları bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
-
Ankara merkezli oto hırsızlığı operasyonunda 7 gözaltı
-
Nur-Sultan Devlet Akademik Filarmonisi Orkestrası Niğde'de konser verdi
-
AÜ İbni Sina Hastanesinin arşiv bölümünde çıkan yangın söndürüldü
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Nevşehir’de ziyaretlerde bulundu
-
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Nevşehir'de iş insanlarıyla buluştu:
-
Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.