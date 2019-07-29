Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Güdül ilçesini ziyaret etti
ANKARA (AA) – AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, ilçe ziyaretleri kapsamında Güdül ilçesini ziyaret etti.
Ankara Milletvekili Yıldız, ziyarette bulunduğu Güdül ilçesinde ilk olarak belediye başkanı Muzaffer Yalçın’ı makamında ziyaret ederek, ilçenin durumu ve Belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Milletvekili Yıldız, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’a öncesinde olduğu gibi, bundan sonrası da ilçeye gelecek yatırımlar konusunda desteğinin süreceğini bildirdi.
Milletvekili Yıldız ve Belediye Başkanı Yalçın, birlikte Çarşı gezisinde bulundu.
Milletvekili Yıldız, esnafla da sohbet ederek, esnafın durumu hakkında bilgi aldı. Esnaflar, sorunlarını her zaman Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’a rahatlıkla aktarabildiklerini kaydetti.
Belediye başkanı Muzaffer Yalçın, bir an öncesi Belediyenin yeni binasının tamamlamaya çalışarak, ilçe halkına daha rahat hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi.
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Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Güdül ilçesini ziyaret etti
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