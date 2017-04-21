Ankara Müftüsü Sönmezoğlu'ndan ziyaret

ANKARA

(AA) – Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Akyurt’taki Seyyid Burhaneddin Camisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Ankara

Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’na, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye

Başkanı Gültekin Ayantaş, AK Parti Akyurt ilçe Başkanı Kadir Gürbüz ve Belediye

başkan yardımcıları eşlik etti.

Sönmezoğlu, “Çok güzel bir cami olmuş. Son işçilikler

bittiğinde ortaya çok güzel bir mimari eser çıkmış olacak. Akyurt’un böyle

büyük bir camiye olan ihtiyacının karşılanmasında emeği geçen herkese teşekkür

ederim.” diye konuştu.

Camiye ilişkin bilgiler veren Ayantaş ise “Camimizin proje aşamasından bugüne kadar her türlü eksikliği ortadan kaldırmak adına, Belediyemizin teknik kadrosuyla inşaata destek olduk. Osmanlı Mimarisinin örnekleri ile inşa edilen Seyyid Burhaneddin Camisi bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte bir cami olacak. Çalışmalar sona yaklaştı. Camimiz Akyurt’un simgelerinden biri haline gelecek.” ifadesini kullandı.