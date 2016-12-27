Ankara Okullararası Kış Turnuvası yapıldı

ANKARA (AA) – Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 3. Ankara Okullararası Kış Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan Çubuklu okçular, bir gümüş, iki bronz madalya alarak Ankara üçüncüsü oldu.

Yıldırım Okçuluk Kulübü ve MEV Koleji organizatörlüğünde Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Ankara Okullararası Kış Turnuvası’na, Çubuk’taki okulları temsilen Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı sporcuları da katıldı.

Turnuvaya Çubuk Ortaokulu, Çubuk Muradiye Aksoy Koleji ve Gevher Nesibe Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Ankara İl Temsilciliği’nin desteği ve Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü ile MEV Koleji organizasyonuyla merkez Yenimahalle ilçesinde düzenlenen turnuvaya katılan Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı, üçüncü kez katıldığı turnuvada üçüncü oldu.

Katıldıkları üçüncü turnuvadan da başarı elde etmenin sevindirici olduğunu söyleyen Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı antrenörü Murat Arıöz, hedefleri olan Türkiye Şampiyonasına adım adım ilerlediklerini belirtti.

Arıöz, turnuvaya küçükler ve gençlerde 11 öğrenci ile katıldıklarını dile getirerek, “Sporcularımızdan Çubuk Ortaokulu adına yarışan İbrahim Yıldız 9-10 yaş bireysel erkeklerde bronz madalya, Çubuk Muradiye Aksoy Koleji adına yarışan Ahsen Arıöz, Yağmur Berra Balık ve Eslem Çayırhan’dan oluşan 7-8 yaş kız takımı ikincilik, Cevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına yarışan Elif Akile Başol, Lokman Can Bezci ise üçüncülük kupasını aldı. Ankara genelinden 20 okul ve kulüp ile yaklaşık 150 sporcunun katıldığı turnuvada yapılan zorlu müsabakalar neticesinde başarılı olan sporcularımızla gurur duyuyorum. Başta sporcularımıza ve onlara her daim destek olan ailelerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Arıöz, bu tür turnuvaların Türkiye şampiyonasına katılmak için ön hazırlık niteliğinde olduğunu sözlerine ekledi.