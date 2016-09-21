– “İlimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak birlik ve beraberlik, güven ve dayanışma anlayışı içerisinde başkentimize hizmetimizi sürdüreceğiz”

ANKARA (AA) – Ankara Valisi Ercan Topaca, “İlimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak birlik ve beraberlik, güven ve dayanışma anlayışı içerisinde başkentimize hizmetimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 7 Eylül tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulunun aynı tarihte aldığı kararın Resmi Gazete’de yayımlanması ile Ankara Valiliğine atanan Ercan Topaca’nın görevi düzenlenen törenle eski Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar’dan devraldığı bildirildi.

Topaca, görevi devralmak üzere geldiği Ankara Valiliği önünde Kılıçlar, vali yardımcıları, merkez ilçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri tarafından karşılandı.

Vali Mehmet Kılıçlar, makamda bir süre sohbet ettikleri Ankara Valisi Ercan Topaca’ya görevi devretti.

Devir teslim töreninin ardından vali yardımcıları, merkez ilçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri ile bir toplantı yapan Topaca, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara’da vali olarak göreve başladığı bugünde çalışma arkadaşlarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Topaca, Ankara Valiliği görevini kendisine layık gören Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanına şükranlarını sunarak, “Ankaralılara hizmet etmek için bir fırsat olarak gördüğüm bu görevi devralmaktan onur duyduğumu ifade etmek isterim. Devraldığımız hizmet bayrağını daha ileriye götürmeye gayret edeceğiz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için devletimizin vermiş olduğu imkanlar ve sorumluluklar çerçevesinde hep birlikte çalışacağız. İlimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak birlik ve beraberlik, güven ve dayanışma anlayışı içerisinde başkentimize hizmetimizi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Topaca, daha sonra görevi devraldığı Vali Kılıçlar’ı uğurladı.

– Vali Kılıçlar’ın veda mesajı

Bu arada eski Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, valiliğin internet sitesinden veda mesajı yayımladı.

“İki yıla yakın zamandır onurla yürüttüğüm Ankara Valiliği görevini devlet tecrübesi ve vizyoner kişiliğiyle temayüz eden kıymetli arkadaşım Hatay Valisi Ercan Topaca’ya devretmenin huzuru içerisindeyim” ifadesine yer veren Kılıçlar, Ankara’da görev yaptığı süreçte milleti ve kendilerini üzen elim olaylar yaşadıklarını anımsattı.

Kılıçlar, devletin dirliğine, milletin birliğine kasteden hainler tarafından birçok kez sınandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Merasim Sokakta, Gar’da ve Kızılay’da masum vatandaşlarımıza, emzikli bebeklerimize, doğmamış çocuklarımıza kıyan ve hepsinden daha vahim olmak üzere 15 Temmuz’da aziz vatanımıza ve milli iradeye saldıran teröristlere karşı, hep beraber göğüslerimizi siper ettik, can verdik, canan verdik ancak cennet vatanımızı hainlerin ele geçirmesine müsaade etmedik.”

Kılıçlar, mesajına şöyle devam etti:

“Birlikte yaşadığımız bütün zorluklardan sonra şuna inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da ısrarla üzerinde durduğu tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ülküsü etrafında kenetlenen milletimiz, bütün zorlukların üstesinden gelecek ve 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine inançla güvenle ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı üzere, iki bin yıllık tarihinin hiçbir döneminde manda ve esaret kabul etmeyen yüce milletimizin mücadele azmini, şehitlerimizden aldığı şanlı bayrağı gururla taşıyan gazi Ankaralılar güçlendirmiş ve yurdun her köşesinde Kuvay-i Milliye ruhunu yeniden uyandırmıştır. 15 Temmuz gecesi, Ankara’nın yiğitlikte aslana emsal olan seymenlerinin aydınlattığı yolda yürüyen kahraman milletimiz, FETÖ/PDY ihanet şebekesine ve darbecilere hak ettikleri cevabı vermiştir.”