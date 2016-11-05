Ankara Valisi Topaca, Botanik Park ve Polis MYO inşaatlarını inceledi

ANKARA (AA) – Ankara Vali̇si̇ Ercan Topaca, yapımı devam eden Botani̇k Park alanı ve Akyurt Poli̇s Meslek Yüksekokulu (MYO) inşaatında i̇ncelemede bulundu.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Topaca, yapımı süren Botanik Park alanını gezerek çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Yardımcısı Nihat Nalbant ve üstlenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Topaca, Botanik Park’ın, tamamlandığında Ankara’nın önemli cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini belirtti.

Parkın, büyüklüğü ve içeriği açısından yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekeceğini ifade eden Topaca, “Botanik Park Projesi, gerek üzerine kurulacağı arazilerin yeşil alan olarak korunması gerekse Ankaralılara nefes alabilecekleri büyük bir alanın kazandırılması açısından da fevkalade önemli bir eser olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Topaca, Akyurt Polis MYO inşaatını da gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Yüksekokulun, Türkiye’nin sayılı Polis MYO’larından biri olacağını kaydeden Topaca, inşaatının yüzde 75’nin tamamlandığını ifade etti.

İnşaatın sözleşmede verilen tarihten önce bitirilmesinin planlanlandığını bildiren Topaca, “Gerek kapasite gerekse fiziki imkanları bakımından değerlendirildiğinde önemli bir yapının hizmete gireceğini söyleyebiliriz. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında önemli görevler icra eden emniyet teşkilatımıza güzel bir eseri kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Vali Topaca, inşaat alanından ayrılırken, karşılaştığı polis ve jandarma personeliyle de bir süre sohbet etti. 405 bin 500 metrekare arsa üzerine yapılan MYO’da, 88 bin 113 metrekarelik alanda 2 bin öğrenci eğitim görecek.