Ana Sayfa   >   Genel   >   Ankara Valisi Topaca, PMYO inşaatında inceleme yaptı

Ankara Valisi Topaca, PMYO inşaatında inceleme yaptı

06 Kasım 2016 Pazar, 16:45
Ankara Valisi Topaca, PMYO inşaatında inceleme yaptı

Benzer Konular

Eskişehirli öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret etti
Eskişehirli öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret etti
Ankara Valisi Topaca, Botanik Park ve Polis MYO inşaatlarını inceledi
Ankara Valisi Topaca, Botanik Park ve Polis MYO inşaatlarını inceledi
Valilikten mağdur kadına destek
Valilikten mağdur kadına destek

ANKARA (AA) – Ankara Valisi Ercan Topaca, Akyurt ilçesinde inşaatı devam eden polis meslek yüksekokulunda (PMYO) incelemelerde bulundu.

Topaca, Akyurt ilçesinde yapımı devam eden PMYO’nun yatakhane, atış poligonu ve yönetim birimlerde incelemeler yaparak, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Topaca, inşaatın yüzde 78’inin tamamlandığını belirterek, “Akyurt, Ankara’nın yükselen değerlerinden bir tanesi. Bu büyük binaya çok sayıda öğrenci gelecek. Akyurt’un bundan olumlu yönde etkileneceğini görüyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Topaca’ya incelemelerinde Akyurt Kaymakam Vekili Abdullah Öztoprak, Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Gürbüz eşlik etti.

Vali Topaca, Akyurt Belediye Başkanı Ayantaş’ı da makamında ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

inceleme vali ziyaret

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet