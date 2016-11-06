Ankara Valisi Topaca, PMYO inşaatında inceleme yaptı

ANKARA (AA) – Ankara Valisi Ercan Topaca, Akyurt ilçesinde inşaatı devam eden polis meslek yüksekokulunda (PMYO) incelemelerde bulundu.

Topaca, Akyurt ilçesinde yapımı devam eden PMYO’nun yatakhane, atış poligonu ve yönetim birimlerde incelemeler yaparak, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Topaca, inşaatın yüzde 78’inin tamamlandığını belirterek, “Akyurt, Ankara’nın yükselen değerlerinden bir tanesi. Bu büyük binaya çok sayıda öğrenci gelecek. Akyurt’un bundan olumlu yönde etkileneceğini görüyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Topaca’ya incelemelerinde Akyurt Kaymakam Vekili Abdullah Öztoprak, Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Gürbüz eşlik etti.

Vali Topaca, Akyurt Belediye Başkanı Ayantaş’ı da makamında ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.