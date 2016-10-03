Ankara Valisi Topaca'ya “hayırlı olsun” ziyaretleri

ANKARA (AA) – MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ankara Valisi Ercan Topaca’ya “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yalçın ile Genel Sekreter ve Bursa Milletvekili Büyükataman, Topaca’yı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundular.

Vali Topaca da milletvekillerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Yalçın ve Büyükataman’a teşekkür etti.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet de Topaca’yı makamında ziyaret etti.