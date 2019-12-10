Ankara Valisi Vasip Şahin'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
ANKARA (AA) – Ankara Valisi Vasip Şahin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, "Küresel güçlerin insan hakları konusunda sergilediği bütün riyakarlık ve zulüm karşısında etkisi azalsa da yer yüzünde milyonlarca mazlumun umudu ve güvencesi olmaya devam etttiğini" bildirdi.
Vali Şahin, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi'nde, Dünya İnsan Hakları Günü programında yaptığı konuşmasında, İnsan Hakları Beyannamesinin aslında bir birikim ve tecrübenin sonucunda oluştuğunu belirtti.
İnsanlık tarihinin başından bu tarafa insanın hep haksızlıkla, adaletsizlikle mücadele ettiğini anlatan Şahin, insanların daha insanca yaşamak için daha hür bir ortamda, güvenli yaşamayı hedeflediğini aktardı.
"İnsan hakkı"nın etik ve ahlak konusu olduğunu dile getiren Şahin, şöyle konuştu:
"Bir başkasına saygı gösterebilmek, bir başkasının hukukunun olduğunu ve onun da bir yaşama alanının kabulden geçiyor insan hakları. İnsanoğlu sadece yaşamayı değil, hırslarını, düşmanlıklarını, kinini zaman zaman ön plana aldığı için bu sorun hep yaşanmış. Dünyada kafa yoran herkes, bilim adamları, kültür insanları, medeniyet kurucular, din temsilcileri hep bu adaletsizliğin, haksızlığın yok edilmesi noktasında mücadele etmişler. Bunun bedelini de çoğu zaman ağır ödemişler."
Şahin, dünyanın daha iyi noktaya gitme hususunda en azından "hedef birliği" yaptığını ifade ederek şunları kaydetti:
"İnsan hakları konusunda dünyada zaman zaman geriye gidilmiş, zaman zaman ileriye gidilmiş ama toplamına baktığımızda önceye göre daha iyi durumdayız. Bugüne geldiğimizde geriye dönüp 20 yıl öncesine baktığımızda dünya daha sanki insan hakkına, insan hürriyetine daha bir saygılıydı. Maalesef, öncelikle batıdan başlanılarak konulan değerler, konulan ilkeler öncelikle onların ellerinden bozulmaya, törpülenmeye hatta ihlal edilmeye başlanmıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, küresel güçlerin insan hakları konusunda sergilediği bütün riyakarlık ve zulüm karşısında etkisi azalsa da, yer yüzünde milyonlarca mazlumun umudu ve güvencesi olmaya devam etmektedir."
– "İnsan haklarının korunması tüm insanlığın ortak görevi"
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan da, demokratik ve hukuk devletine yüklenen değerlerden biri olan insan haklarının pek çok zorluğa tanıklık ettiğini belirtti.
Arslan, insan hak ve özgürlüklerini sınırlandırıcı veya ortadan kaldırıcı tehlikelerin sosyal hareketlenmelere neden olduğunu, böylelikle insan hakkı kavramının sürekli gelişim gösterdiğini ifade ederek, insan haklarının korunmasının ve geliştirilmesinin zaman, mekan, din, dil ve ırk fark etmeksizin tüm insanlığın ortak görevi olduğunu söyledi.
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Ankara Valisi Vasip Şahin'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
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