Ankara'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
ANKARA (AA) – Ankara'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 37 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettikleri ileri sürülen 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan, İran ve Pakistan uyruklulardan oluşan bir grubun yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisini aldı.
Van'dan İstanbul'a gitme hazırlığında olan ve Ankara'dan geçecekleri öğrenilen düzensiz göçmenler ekipler tarafından takibe alındı.
Düzenlen operasyonda, Gölbaşı sanayi uygulama noktasında durdurulan 2 minibüsteki 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla sürücüler H.İ.G. ve M.Ç. gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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