Ankara'da asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor
ANKARA (AA) – Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Büğdüz Mahallesinde, asırlık toplu bayramlaşma geleneği yaşatılıyor.
İsmini Oğuzların 24 boyundan biri olan Büğdüz boyundan alan mahallede, her bayram köyün en yaşlısından en gencine kadar herkes bir araya toplanıyor. Birbirleriyle bayramlaşan mahalle sakinleri yıllardır sürdürdükleri toplu bayramlaşma geleneğini devam ettiriyor.
Mahalle İmamı Mustafa Babayusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu’da asırlardır sürdürülen toplu bayramlaşma geleneğinin mahallelerinde de sürdürüldüğünü söyledi.
Örf, adet ve geleneklerin yaşatılmasının önemine işaret eden Babayusuf, "Cenabı Allah'a hamd olsun örf, adet ve geleneklerimizi yaşatıyoruz. Bu mahallemizde bu anlamda geleneklerine bağlı bir mahallemiz. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin" dedi.
Mahalle sakinlerinden Hayati Özden ise toplu bayramlaşma geleneğinin önemine değinerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
-
Zara'da bayramlaşma programı düzenlendi
-
Ankara'da asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor
-
Ramazan Bayramı kutlanıyor
-
Ramazan Bayramı kutlanıyor
-
Çevre dostu Vestel’den 22 milyon liralık tasarruf
-
Şehit ağabeyinin mezarını 45 yıl sonra fotoğraftan gördü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]