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Ankarada bayraklar yarıya indirildi

İstanbul’da 38 kişinin hayatını kaybettiği, 155 kişinin de yaralandığı hain terör saldırısının ardından Başbakan Binali Yıldırım 1 günlük ulusal ağıt ilan edildiğini açıkladı.

11 Aralık 2016 Pazar, 13:57
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İstanbulda bayraklar yarıya indirildi

İstanbul’da 38 kişinin hayatını kaybettiği, 155 kişinin de yaralandığı hain terör saldırısının ardından Başbakan Binali Yıldırım 1 günlük ulusal ağıt ilan edildiğini açıkladı. Ulusal inleme ilanının gerisinde Ankara’daki bakanlık, halk kurum ve kuruluşlarda bayraklar yarıya indirildi.  

Abdullah Sarıca

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