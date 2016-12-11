Ankarada bayraklar yarıya indirildi
İstanbul’da 38 kişinin hayatını kaybettiği, 155 kişinin de yaralandığı hain terör saldırısının ardından Başbakan Binali Yıldırım 1 günlük ulusal ağıt ilan edildiğini açıkladı.
11 Aralık 2016 Pazar, 13:57
İstanbul’da 38 kişinin hayatını kaybettiği, 155 kişinin de yaralandığı hain terör saldırısının ardından Başbakan Binali Yıldırım 1 günlük ulusal ağıt ilan edildiğini açıkladı. Ulusal inleme ilanının gerisinde Ankara’daki bakanlık, halk kurum ve kuruluşlarda bayraklar yarıya indirildi.
Abdullah Sarıca