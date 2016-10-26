Ankara'da çatıdan düşen kişi öldü
26 Ekim 2016 Çarşamba, 14:05
ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde, evinin çatısından düşen 59 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşpınar Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Şer, güneş enerjisi ısıtıcısının suyuna bakmak için 2 katlı evinin çatısına çıktı.
Aşağıya inmek istediği sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybeden Şer, yaklaşık 6 metre yüksekten düştü.
Ağır yaralan ve ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan Şer, yolda hayatını kaybetti.
Şer’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.