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Ankara'da çatıdan düşen kişi öldü

26 Ekim 2016 Çarşamba, 14:05
Ankara'da çatıdan düşen kişi öldü

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ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde, evinin çatısından düşen 59 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşpınar Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Şer, güneş enerjisi ısıtıcısının suyuna bakmak için 2 katlı evinin çatısına çıktı.

Aşağıya inmek istediği sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybeden Şer, yaklaşık 6 metre yüksekten düştü.

Ağır yaralan ve ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan Şer, yolda hayatını kaybetti.

Şer’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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