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Ankara'da doğalgaz patlaması

– Çankaya ilçesi Küçükesat Mahallesi Başçavuş Sokak’ta bir apartmanda, doğalgaz sıkışması ya da tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi

17 Ocak 2017 Salı, 22:00

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ANKARA (AA) – Başkentte, Çankaya ilçesinde bir apartmanda doğalgaz sıkışması ya da tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.

AA muhabirinin aldığı ilk bilgilere göre, Küçükesat Mahallesi Başçavuş Sokak’ta üç katlı bir apartmanda doğalgaz sıkışması ya da tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama nedeniyle binada hasar oluştu.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda, yaralanan bir kişinin Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Patlamanın meydana geldiği binanın çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara doğalgaz patlaması

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