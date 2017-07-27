Ankara'da ekili alan yangını

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde çıkan yangında 50 dönümlük ekili alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Aşağı Çavundur ve Gökçeder mahalleleri arasında, Savaş Şanlı’ya ait buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına, Çubuk Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, Savaş Şanlı, Cemal Yalçın ve Bayram Keser’e ait 50 dönümlük buğday ekili alan yandı.

Yangın sebebiyle yaklaşık 150 dönümlük anız ve meralık alan da zarar gördü.

Aşağı Çavundur Mahallesi Muhtarı Abdullah Esre, yangının yerleşim alanına ulaşmadan söndürülmesinin rahat bir nefes almalarını sağladığını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.