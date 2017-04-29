Ankara'da ev yangını

ANKARA (AA) – Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Suriyeli bir ailenin evinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3’ü kardeş 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Satıkadın Mahallesi’nde 6 kişilik Suriyeli ailenin kiracı olarak kaldığı iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden baba Abdullah Alnesser (35), çocukları Muhammed (13), Moutaz (9) ve Aya Alnesser (5) ile yeğeni Abdurrezzak Haşhaşkibeb’i (17) dışarı çıkardı. Daha sonra ise Abdullah Alnesser ve eşi binadan ayrıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Dumandan etkilendiği anlaşılan Muhammed, Moutaz ve Aya Alnesser kardeşler ile Abdurrezzak Haşhaşkibeb, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Abdullah Alnesser ve eşi ise yakınlarının evine sığındı.

– Kundaklama iddiası

Abdullah Alnesser, gazetecilere yaptığı açıklamada, mutfakta oturdukları sırada yatak odasının penceresinden içeri bir şişenin atıldığını iddia etti.

Yatak odasını kontrol ettiğinde içerisinin alev ve dumanla kaplandığını gördüğünü belirten Alnesser, çocukları binadan çıkararak itfaiyeye haber verdiklerini bildirdi.

Savaşın sürdüğü Suriye’de bombardıman sonucu kendisi ve bir çocuğunun ayağından yaralandığını anlatan Alnesser, daha sonra Türkiye’ye sığındıklarını dile getirdi.

İş bulmak amacıyla yaklaşık bir ay önce Kahramankazan’a geldiklerini aktaran Alnesser, 18 gündür de söz konusu evde yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Suriyeli ailenin yaşadığı evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.