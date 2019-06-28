Ankara'da fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
ANKARA (AA) – Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Nallıhan Emniyet Müdürlüğünce, tespit edilen bazı adreslere eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 4'ü Azerbaycan uyruklu kadın 17 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden F.P, F.B, L.B, H.G, S.D. ve H.H.K. tutuklandı, 4'ü adli kontrolle olmak üzere diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Azerbaycan uyruklu 4 kadının ülkelerine gönderileceği öğrenildi.
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