Ankara'da halk otobüsünün yayalara çarpması
YOZGAT (AA) – Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu hayatını kaybedenlerden 80 yaşındaki Gürcü Baştürk'ün cenazesi, memleketi Yozgat'ta defnedildi.
Cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumundan alınarak Yozgat'a getirilen Baştürk için ikindi vakti Çapanoğlu Büyük Camisi'nde tören düzenlendi.
Cenaze törenine, Baştürk'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Baştürk'ün cenazesi, Taşaocağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsü, belirlenemeyen nedenle Yeni Mamak Merkez Camisi önünde otobüs durağında bekleyenlere çarpmış, kazada Gürcü Baştürk ve 3 kişi hayatını kaybetmişti.
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