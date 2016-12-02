Ankara'da hasta yakınlarının doktora saldırısı

ANKARA (AA) – CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Kliniği’nde görevli Doç. Dr. Ahmet Oğuz Hasdemir’in darp edilmesine ilişkin, “Türkiye, sağlık çalışanlarına şiddet noktasında neredeyse dünya birincisi. Bakanlığın şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Öncelikle yasal düzenlemeler talep ediyoruz.” dedi.

Milletvekili Emir ve Türk Tabipleri Birliği yöneticileri, darp edilen Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Hasdemir’i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Emir, asansörde çıkan yer tartışmasında Hasdemir’in hasta yakınları tarafından darp edildiğini aktardı.

Emir, “Türkiye, sağlık çalışanlarına şiddet noktasında neredeyse dünya birincisi. Bakanlığın şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Öncelikle yasal düzenlemeler talep ediyoruz. Bu yapılmadığı sürece üzüntü bildirmenin, bu olayın mağdurlarına ‘geçmiş olsun’ demenin kimseye bir hayrı yoktur.” diye konuştu.

– “Sorumlular cezalandırılıncaya kadar konunun takipçisi olacağız”

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sezai Berber, 30 yıllık doktor Hasdemir’in hastane personelini korumak isterken tanımadığı kişilerce darp edildiğini belirterek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istediklerini söyledi.

Hasdemir’in darp sonucu gözünün şiştiğini, fibula kemiğinin dört yerinden kırıldığını ve diz bağlarında hasar olduğunu kaydeden Berber, sorumlular cezalandırılıncaya kadar konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.