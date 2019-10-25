Ankara'da ihtiyaç sahiplerine yemek ve ekmek dağıtıldı
ANKARA (AA) – Ankara'nın Nallıhan ilçesinde başlatılan "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında çok sayıda kişiye sıcak aş ve ekmek dağıtıldı.
Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından "Yalnız Değilsiniz" projesi başlatıldı.
Bakıma muhtaç, engelli vatandaşlara yönelik başlatılan projeyle çok sayıda vatandaşa sıcak aş ve ekmek dağıtıldı.
İlçe Kaymakamı Murat Kahraman, İŞKUR destekli aşçılık kursu eğitici ve kursiyerleri tarafından pişirilen yemekleri evlerinde vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi.
Evlerinde insanları zaman zaman ziyaret ederek destek vereceklerini belirten Kahraman, "Yardıma ihtiyacı olan insanların temizlik ve kişisel bakımlarını da yerine getireceğiz." dedi.
Yardım alan yaşlılar ise başlatılan uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.
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