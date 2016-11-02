“Ankara'da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz” toplantısı

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından “Ankara’da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz” konulu toplantı düzenlendi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Beypazarı Kaymakamı Suat Seyitoğlu, bütün sektörlerde, sanayide, turizmde, sosyal hayatta inovasyon alanında yeni şeylerin ortaya konulmasının önemine değindi.

Ankara Kalkınma Ajansı’ndan Dr. Coşkun Şerefoğlu ise, katılımcılara, inovasyon ve inovasyonun yol haritası, tarım, tarıma dayalı sanayi ve turizm sektörlerine yönelik mevcut durum faaliyetleri, yaşanan problemlere yönelik bilgiler verdi.

Toplantıya, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, Ankara Kalkınma Ajansı İş Geliştirme ve Strateji Birim Başkanı Atilla Erdal, İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Beypazarı Ticaret Odası yetkilileri, Beypazarı Bostancılar Odası yetkilileri, Ayaş, Güdül ve Nallıhan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililer ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.