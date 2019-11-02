Ankara'da Japon kaligrafisi gösterisi sunuldu
ANKARA (AA) – Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Japon kaligrafisi sanatçısı Wakako Yamaguchı, gösteri sundu.
Japonya Büyükelçiliği ile Ankara Üniversitesi Beypazarı M.Y.O Müdürlüğü işbirliğinde, okulda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte Japon sanatçı Wakako Yamaguchı, kaligrafi gösterisi sundu ve çay içme töreni gerçekleştirdi.
Yüksek okulun müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, çay seremonisinin, dünyadaki eşsiz gösterilerden biri olduğunu söyledi.
Yamaguchı ise kaligrafi ve çay seremonisi hakkında bilgi verdi.
Etkinliği Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun da izledi.
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