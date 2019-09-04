Ankara'da kaçak ilaç operasyonu
ANKARA (AA) – Başkentte 14 bin 490 faturasız ve belgesiz ilaç yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi Muhtar Arif Turan Caddesi üzerinde şüpheli hareketlerde bulunan Suriye uyruklu Alaa Abdülkerim için Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapmak istedi.
Kimlik sorgulatmak istemeyen şüphelinin yanında bulunan kolilerde yapılan aramada, faturasız ve belgesiz şekilde piyasaya sürülmek üzere 3 bin 540 Amarly, 600 Aromasin, 8 bin 250 Nimetop ve 2 bin 100 Ciralex ele geçirildi.
Ekiplerce kaçak ilaçlara, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu" ile "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten yasal işlem yapıldı.
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