Ankara’da kar yağışı |Ankara haberleri

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava Ankara’da da kendini kar olarak gösterdi. Ankara’nın kuzeyin de bulunan Kızılcahamam ve Çamlıdere İlçelerinde kar yağış gece saatlerinden itibaren kendini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle kapalı olan yol bulunmadığı öğrenildi.

Uğur Demirbaş

