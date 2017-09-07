Ankara’da kiralık daire arayan öğrenciler için uygun fiyatlı ilçeler

Zingat.com’daki binlerce Ankara kiralık daire seçeneğine kolay filtreleme ile hızlıca göz atarak hayalinizdeki eve kısa süre içinde ulaşabilirsiniz.

Üniversitelerin başlangıç zamanı olan Eylül ayına yaklaştığımızda, kiralık daire arayışı yoğunlaşıyor. Genellikle farklı bir şehre okumaya giden öğrenciler kiralık daire ararken, bazı durumlarda hali hazırda yaşadığı şehirde okuyacak olan öğrenciler bile ailelerinden ayrılıp kendi evine çıkmayı tercih ediyor. Bu tercihte kimi zaman gidilecek olan üniversitenin konumu rol oynasa da, kimi zaman da artık üniversite çağına gelen gençlerin özgürleşme ve sorumluluk alma ihtiyacı söz konusu oluyor. Gerekçe her ne olursa olsun, kiralık daire arama sürecinde göz önünde bulundurulması gereken belli başlı noktalar öne çıkıyor.

Türkiye’nin başkenti olan Ankara, her yıl binlerce üniversite öğrencisine ev sahipliği yapıyor. Zira Ankara şehir sınırları içerisinde kimisi devlet üniversitesi, kimisi vakıf üniversitesi olmak üzere çok sayıda kaliteli üniversite bulunuyor. Ankara denildiğinde hemen akla gelen üniversitelere ODTÜ, Beykent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi örnek verilebilir. Bu kaliteli kurumlar, Ankara dışında yaşayan çok sayıda öğrencinin üniversite tercihleri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Ankara, yüz ölçüm bakımından büyük bir şehir ve bu şehir pek çok ilçeye bölünmüş durumda. Her şehirde olduğu gibi Ankara’da da hem pahalı hem uygun fiyatlı ilçeler var. Öğrenci bütçesi söz konusu olduğunda, uygun fiyatlı kiralık daireler daha fazla talep görüyor.

Ankara’nın uygun fiyatlı ilçeleri söz konusu olduğu zaman akla ilk olarak Sincan, Etimesgut, Keçiören ve Pursaklar geliyor. Zingat.com Bölge Raporu uygulaması, Ankara’nın bu ilçelerindeki ortalama kira fiyatlarını sizlerin bilgisine sunuyor. Şimdi Zingat.com bölge raporuna göre Ankara’nın bu ilçelerini teker teker inceleyelim.

Sincan Kiralık Daire Seçenekleri: Sincan, Ankara’da öğrenci popülasyonunun yüksek olduğu ilçelerden biri. Çünkü Sincan kiralık daire seçeneklerinin fiyatları ortalama 500 TL civarında. İlçenin yaş dağılımına bakıldığında, 20-24 yaş aralığındaki gençlerin oldukça fazla olduğu görülüyor. Bu da ilçede ne kadar çok üniversite öğrencisinin ikamet etmekte olduğunu kanıtlar nitelikte. Sincan konum olarak Ankara’nın üniversitelerine çok yakın olmasa da, uygun kira fiyatları bu ilçeyi öğrencilerin gözünde cazip konuma getiriyor.

Etimesgut Kiralık Daire Seçenekleri: Ankara’nın bir diğer ilçesi olan Etimesgut, sosyo-ekonomik durum olarak Sincan’dan daha yüksek bir konumda. Etimesgut kiralık daire seçeneklerinin ortalama fiyatı ise 800 TL civarında. Bazı üniversite öğrencileri, birkaç arkadaş bütçelerini birleştirerek Etimesgut’ta kiralık daire tutmayı tercih edebiliyor.

Keçiören Kiralık Daire Seçenekleri: Keçiören, Ankara’nın yüksek nüfuslu ilçelerinden biri. Zingat.com bölge raporuna göre ilçede ikamet etmekte olan 903.025 kişilik nüfus bulunuyor. Keçiören kiralık daire seçeneklerinin ortalama fiyatı ise 609 TL civarında. Uygun fiyatlar, Keçiören’deki öğrenci popülasyonunun yüksek olmasına sebep oluyor. Bu ilçede öğrenciye kiralık daire seçeneği de fazla.

Pursaklar Kiralık Daire Seçenekleri: Pursaklar, konum olarak Ankara’nın merkezine biraz uzak. Pursaklar’a en yakın üniversiteler ise Yüksek İhtisat Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Keçiören Yerleşkesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ek Hizmet Binası. Toplu taşıma imkânlarının gelişmiş olduğu Pursaklar, öğrenciler tarafından sıklıkla tercih edilen Ankara ilçelerinden. Bunun en önemli sebebi de Pursaklar kiralık daire fiyatlarının ortalama 550 TL civarında olması. Bu fiyat, ortalama bütçeye sahip bir öğrencinin tek başına Pursaklar’daki kiralık dairesinde yaşayabilmesine imkân tanıyor.

Siz de öğrenim hayatınızın üniversite bölümüne Ankara’da devam edecekseniz, Zingat.com’un bölge raporlarından faydalanarak yaşam standartlarınızı rahatlıkla sürdürebileceğiniz ilçelerin hangileri olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca Zingat.com’daki binlerce Ankara kiralık daire seçeneğine kolay filtreleme ile hızlıca göz atarak hayalinizdeki eve kısa süre içinde ulaşabilirsiniz.