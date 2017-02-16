Ankara'da masa tenisi turnuvası

ANKARA (AA) – Akyurt ilçesinde düzenlenen, resmi kurumlar masa tenisi turnuvasının şampiyonu Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş oldu.

Belediye tarafından organize edilen turnuva, Akyurt Kapalı Spor Salonunda düzenlendi.

İdare Amirleri Grubu’nda, Ayantaş turnuvayı şampiyonlukla tamamlarken, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kemal Yurtoğlu ikinci, ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Zülküf Şimşek de üçüncü oldu.

Başkan Ayantaş’a kupasını ilçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ verdi.

Kamu Çalışanları Grubu’nda, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Mesut Derindere şampiyon, aynı kurumdan Ümit Erdem ikinci, ilçe Sağlık Müdürlüğü personeli Sedat Çalı da üçüncü oldu.

Mesut Derindere’nin şampiyonluk kupasını Belediye Başkanımız Gültekin Ayantaş verdi.

Başkan Ayantaş ödül töreninde yaptığı konuşmada, herkesin her yaşta spor yapması gerektiğini belirterek, “Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından bir tanesi de spor. Ayrıca masa tenisi sayesinde burada insanlar bir araya gelerek farklı bir atmosfer oluşturdu. Spor etkinliklerimiz devam edecek.” diye konuştu.

Turnuvaya Akyurt Kaymakamı Osman Altın ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.