Ankara'da motosiklet kazası: 2 yaralı
15 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:15
ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Gökçedere Mahallesi Göktür Caddesi üzerinde S.E’nin (20) kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan B.S.K. (21) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.