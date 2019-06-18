Ankara'da Mursi için gıyabi cenaze namazı
ANKARA (AA) – Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden ülkenin demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği yakınında toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri gıyabi cenaze namazı için yere kilim ve hasır serdi.
Grup üyeleri, ellerinde Rabia işareti ile "Darbeciler yenilecek, İslami hareket kazanacak" yazılı dövizler taşıdı. Alana, "529 idam mahkumunun 312'sinin adı Muhammed. Hepimiz Muhammediz." yazılı pankart asıldı.
Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri grubun bulunduğu alana girmek isteyenlere üzerlerini aradıktan sonra izin verdi.
Öğlen namazını kılan grup, daha sonra Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.
Namazın ardından ODTÜ'de öğrenim gören Mısırlı Mümin Eşref, grup adına yaptığı açıklamada, "Bugün bir şehit kazandık Allah yolunda" dedi.
Ülkede yaşanan siyasi kriz nedeniyle darbeye karşı sokaklarda düzenlenen eylemlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirten Eşref, cunta yönetiminin, İhvan-ı Müslim Hareketi yönetici ve üyelerine yönelik keyfi tutukluluk ve idam kararları verdiğini bildirdi.
Eşref, şunları söyledi:
"Zalim darbeci yönetim, şehit Muhammed Mursi'nin gövdesini hapsetti ve bir daha eve dönüşü olmadı. Ama o sizi dili, kalbi ve yüreğiyle taşladı. Belki zalimler, onu zaferlerle, sessiz sedasız sabahın ilk saatlerinde defnettiler, lakin o kazandı ve elhamdülillah artık gidecek bir cenneti var. Mısır zindanlarında şehit edilen sizlerin ve halen işkence çeken esirlerin ahları bir ordu olacak ve Mısır'ın zalim ve darbeci yönetimini bir kez daha devirecek."
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da emperyalist güçlerin ve iş birlikçilerinin Mursi'nin demokratik yönetimini engellemek için kumpas kurduklarını ifade etti.
Bu süreçte Mursi'nin asla boyun eğmediğini kaydeden Yalçın, şehadet kervanına katılan Mursi'nin, "Çocuklarımız bizim için 'Onlar adamdı' diyecekler." ifadesini kullandığını aktardı.
Yalçın, "Ne Sisi cuntasının yargısını tanıdı ne hakikati eğip büktü ne de kişisel geleceğini zerre miktar düşündü. Muhammed Mursi, hep İslamı, Müslümanları ve ümmeti düşündü. Hepsine şahidiz, adamlığına şahidiz." dedi.
Daha sonra bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de konuşma yaptı.
Yapılan konuşmaların ardından dua eden grup, tekbir getirerek alandan ayrıldı.
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Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
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