Ankara'da öğrenciler için “resimli terapi”

ANKARA (AA) – Yarıyıl tatilinde öğrenciler için özel bir program hazırlayan Çubuk Aile Yaşam Merkezi, tatilin son gününde “resimli terapi” etkinliği düzenledi.

“Köylü Ressam” olarak tanınan ressam Halil Basri Uluğ işbirliğiyle yapılan programa katılan 40 öğrenci, resim yaparak rahatlamaya çalıştı.

Merkez Müdürü Meltem Sandıklı, amaçlarının öğrencileri dinlendirirken sanatı sevdirmek, hayal dünyalarını ve el becerilerini geliştirmek olduğunu belirtti.

Ressam Uluğ ise kendisini bir fotokopicinin keşfettiğini belirterek yeteneklerin keşfedilmesinin önemine işaret etti.